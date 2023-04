La Barbotte, première bière artisanale villersoise (photos)

La Barbotte risque d’être la star des "Apéros on the road" qui traverseront l’entité de Villers-le-Bouillet, cet été. C’est du moins l’espoir affiché par Fabrice Ausloos, le patron de la société Action Cubehic, organisatrice de ces rendez-vous du jeudi en collaboration avec les comités de village locaux. La Barbotte, de son nom, devrait en effet couler à flots en tant que première bière artisanale villersoise et de plus brassée dans le centre de la localité dans un ancien atelier annexé à la Maison des solidarités. "La Pêcherie Brew Club, qui y crée des bières et rassemble des brasseurs amateurs, a accepté d’en brasser une spécifique pour nos Apéros on the road, relate Fabrice Ausloos. Jeudi dernier, j’ai pu participer au processus de fabrication. Il faut maintenant compter cinq semaines avant qu’elle puisse sortir de la chambre de fermentation."