En 2022, 1 000 colis alimentaires distribués à Villers-le-Bouillet

Dix actions en cours

"Nous retrouvons 10 actions qui sont en cours: le soutien scolaire solidaire, les ateliers estime de soi, la simulation d’entretien d’embauche, des cours de cuisine, de distribution de colis alimentaires, la transcription de la parole, les moyens de transport de proximité, etc." Le soutien scolaire solidaire se déroule tous les lundis et mardis après l’école. En moyenne, 7 à 8 bénévoles aident les enfants à faire leurs devoirs (entre autres) et environ 13 enfants bénéficient de cette action. Et pour cette année 2023, le Salon de l’emploi a rencontré un franc succès. "Je pense que cela a été une réussite : tout s’est très bien passé, il y avait du monde", s’est réjoui Philippe Ancion.

"La grosse action", les colis alimentaires

Dans le cadre du PCS, en collaboration avec le CPAS et les Restos villersois, des colis alimentaires sont distribués aux personnes dans le besoin. "C’est la grosse action. Les Restos villersois ne reçoivent quasiment plus de dons donc nous avons regroupé tout ce que pouvait recevoir le CPAS. On a couplé ça avec les Restos et, sous l’égide du PCS, nous avons acheté 20 000 € de denrées." Cette augmentation de budget s’explique par le manque de dons et l’augmentation de familles dans le besoin. "Nous étions à 110 ménages aidés en 2021 et maintenant nous sommes à 150." Environ 1 000 colis ont été donnés.