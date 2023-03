Simone Gilles, centenaire, a été fêtée à Villers-le-Bouillet: elle habite toujours dans sa maison de Fize-Fontaine

Et la Villersoise se souvient aussi très bien que quand son papa Jean disait "non", c’était "non" ! La centenaire était mordue de mode. Elle a donc pris des cours de couture. C’est là que son professeur de dessin s’est rendu compte à quel point elle dessinait bien, l’invitant à suivre des cours à l’école de peinture.

Simone Gilles a travaillé dans les services administratifs des "dommages de guerre". La guerre justement… Samedi, François Wautelet l’a évoqué à deux reprises, concernant deux faits précis.

Des Justes parmi les Justes

"Les parents de Simone abritaient un Juif. La Gestapo a fait une descente chez eux." C’est grâce à une passion commune, la moto, que la famille de Simone a échappé à une dénonciation. Simone se souvient : "Un des officiers connaissait bien mon père."

Le centenaire n’oubliera jamais non plus le jour où, pendant la guerre, un revolver a été pointé sur sa tempe pendant de trop longues minutes. Ni le jour où une bombe volante a explosé dans la cour de leur habitation. "Ma famille a eu la vie sauve, ici, grâce aux croisillons de l’habitation qui a résisté."

Bien plus tard, c’est à La Panne que Simone a rencontré celui qui allait devenir son époux. C’est là, à la Mer du Nord, qu’elle s’est rendu compte que le beau jeune homme qu’elle regardait était en fait le garçon qui faisait du vélo dans son quartier.

Aujourd’hui, et après avoir habité au sein de plusieurs communes, Simone Gilles vit toujours dans sa maison à Fize-Fontaine. Ses infirmières l’ont confié samedi: "Nous y allons mais pas tant que cela !"

Quel est son secret de longévité ? La génétique, elle l’assure… Mais aussi, tous les midis, son verre de vin, qu’elle déguste en mangeant. Elle apprécie aussi un bon verre de whisky.

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont indirectement associés à elle pour la célébrer. Le Palais royal a envoyé une photo du couple. "Qu’ils sont bien faits !", s’est exclamée la centenaire. La Commune, elle, a offert des fleurs.