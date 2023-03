Des cimetières en gazon à Villers-le-Bouillet? "C’est la facilité"

"Au début de la législature, le fossoyeur, chef de voirie, et moi-même, nous sommes allés voir ce qui se faisait ailleurs, explique l’échevin Philippe Ancion. Et je pense qu’on a choisi la meilleure solution avec les rouleaux de gazon." L’autre solution ? C’était d’attaquer les mauvaises herbes en les brûlant. Sauf qu’on ne sait les brûler que lorsqu’elles sont hautes… Elles ont donc le temps de pousser. Et surtout, à peine un cimetière est-il terminé qu’il faut recommencer. Alors que le gazon, il suffit de le tondre une fois par semaine.

La Commune a décidé de régler le problème de la gestion des cimetières durant cette législature avec une solution pérenne qui satisfait tout le monde, les rouleaux de gazon. Enherber les cimetières ? Cela prend deux jours pour enlever les cailloux des allées et deux jours pour placer les rouleaux d’herbe. "Souvent, les autres Communes mettent le gazon sur les allées empierrées, elles laissent les cailloux et ça fait sale. Nous, on a décidé de bouger les pierres, on laisse la terre dure, on met les rouleaux de gazon et on ferme le cimetière le temps que le temps que le gazon prenne." C’est clairement plus facile à mettre en œuvre, selon l’échevin villersois. "On peut utiliser toute la bande de gazon car ce sont des allées." C’est plus beau aussi.

Villers-le-Bouillet gère neuf cimetières. Tous seront enherbés pour la fin de la législature, sauf Villers 3 "car il est tout nouveau et qu’il n’y a pas vraiment d’allée" et Vaux-nouveau. Là, les ouvriers communaux viennent de terminer la pose de rouleaux d’herbe dans le cimetière de Warnant, ce qui aura coûté 1 000 € de rouleaux. Et les ouvriers sont plutôt fiers du travail réalisé. "Les gens les félicitent, ils sont contents." Et le reste des cimetières ? "Tout ce qui doit être fait le sera pour la fin de cette année."