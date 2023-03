Le FC Villers doit 15 000 € à la Commune de Villers-le-Bouillet

Selon les calculs du bourgmestre villersois, la dette du club due à la Commune s’élève aujourd’hui à 15 000 €. Un courrier a été envoyé aux dirigeants villersois pour leur rappeler que la Commune attendait leur proposition de plan d’apurement, mais sans retour. Par ailleurs, le tracteur-tondeuse fourni au club par la Commune pour l’entretien des terrains est tombé en panne. Et le réparateur attend toujours du FC Villers qu’il lui paie cette réparation.

Ensuite, le sang de François Wautelet n’allait faire qu’un tour en lisant dernièrement dans la presse que les mêmes dirigeants du FC Villers reprenaient le club de football de Givry. "Et dans cet article, ils affirmaient avoir réglé leur dette envers notre Commune, précise un François Wautelet estomaqué. Cela ne pouvait plus continuer ! J’ai proposé au collège communal de prendre un avocat qui a été désigné. Il va inviter les dirigeants du FC Villers en conciliation devant le juge. Et s’ils ne paient toujours pas leur dette, on enchaînera avec une autre procédure. Ce n’est plus acceptable: 15 000 €, ce n’est pas rien quand on sait les difficultés financières face auxquelles sont confrontées les communes."

"Malentendu"

Du côté du président du FC Villers, on se veut néanmoins rassurant. "C’est un simple malentendu, affirme Chris Dibo. Je vais m’efforcer de remettre tout cela au clair avec la Commune. Des arrangements avaient été pris et nous allons respecter nos engagements même si les dettes passées n’étaient pas les nôtres." La bonne cette fois ?