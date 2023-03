Le marché local de Villers-le-Bouillet, de retour dès le 6 avril

"On a voulu une cohésion autour des artisans locaux et des métiers de bouche, explique Julian Eliazar, coordinateur de l’ADL villersoise. On veut les alterner car ce sont surtout les métiers de bouche qui attirent. Or, on veut mettre en évidence l’artisanat local aussi." Les uns et les autres seront installés en vis-à-vis. "On aura deux rangées, ça fera un peu marché fermé."

Cette année encore, une vingtaine d’artisans et de marchands seront présents chaque premier jeudi du mois. "Le nombre fluctue souvent en fonction de dates." maraîchers, artisans et producteurs locaux viendront ainsi partager leurs produits frais, leurs préparations maison aussi. Parmi eux, des têtes connues par les habitués du marché. Il y aura aussi de nouveaux visages et un assortiment de produits à découvrir et à déguster sur place puisqu’un espace détente sera prévu avec quelques tables et des rafraîchissements où prendre l’apéro entre amis ou voisins.

"On a aussi prévu quelques activités qui viendront se greffer au marché, poursuit le coordinateur de l’ADL. L’an passé, Intradel était venu pour une dégustation de l’eau du robinet. Intradel sera encore présent sur une autre thématique." Ce ne sera pas la seule activité mais toute ne sont pas encore programmées…