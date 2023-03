Premier salon de l’emploi et de la formation à Villers-le-Bouillet

Qui pour informer ?

Les organisateurs ont, en effet, brassé très large en invitant des employeurs locaux (Ets Guisse, Base Intermarché, Ets Bernard Construction, zone de police…), des organismes de formation (IFAPME, Forem), des centres d’insertion socioprofessionnelle (l’EFT, le Tilleul…), des services d’aide à la création d’entreprise (CréaJob), deux agences de titres services, l’enseignement de promotion sociale et des services citoyen (Compagnons bâtisseurs). "Le visiteur pourra faire le tour des stands à sa guise en fonction de ce qu’il recherche. Aussi, pour favoriser l’accessibilité de notre salon, on a décidé de mettre en place un système de navettes gratuites au départ des différents villages de l’entité. Sur réservation préalable au 019/679 200, le Villébus assurera le déplacement suivant un circuit déterminé."

9,4% de demandeurs d’emploi inoccupés à Villers en 2020

Parmi les partenaires avec le CPAS et le Forem, figure l’Agence de développement local de Villers-le-Bouillet bien au fait du tissu économique local et de la demande villersoise tant au niveau des employeurs que des chercheurs d’emploi et de formation. "En 2020, la commune de Villers-le-Bouillet comptait 9,4% de demandeurs d’emploi inoccupés. Comparativement, ce taux atteignait 10,3% sur l’arrondissement et 13% en Wallonie, rapporte Michel Grevesse, chargé de projet à l’ADL. Chaque semaine, nous recensons énormément d’offres d’emplois villersoises. Qu’il s’agisse d’ouvriers qualifiés ou non. Cela va du manutentionnaire polyvalent aux gestionnaires juniors et comptables. Par exemple, la Base Intermarché cherche régulièrement des préparateurs de commandes, Les entreprises du zoning et d’ailleurs sont en quête de main-d’œuvre locale. Tout comme les Villersoises et Villersois ont un avantage à trouver du travail près de chez eux. C’est du win-win et le but de ce salon est de les mettre en contact."

Le 15 mars de 14h à 19h.