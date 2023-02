Un nouveau radar tronçon sur l'E42 entre Villers-le-Bouillet et Grâce-Hollogne, d’abord en test pour 3 mois

À la demande de la police, avec l’accord du procureur du roi

L’installation de ce nouveau radar tronçon se fait dans le cadre d’un plan de déploiement porté par la Région wallonne et qui vise à installer 33 nouveaux radars tronçons en Wallonie d’ici la fin de cette année. Et si c’est la Région wallonne qui finance et s’occupe de l’installation et de l’homologation des dispositifs, ce sont bien les zones de police qui en font la demande en amont en fonction du caractère accidentogène de telle ou telle portion de route. Le SPW réalise ensuite une étude, entre autres technique, pour vérifier que le tronçon visé se prête à une installation du genre (zone sans changements de vitesse, intersections, carrefours…). Le parquet concerné est aussi "intégré" à la discussion, histoire que les services judiciaires ne se retrouvent pas surchargés de PV à traiter et à renvoyer devant le tribunal de police. Ça a bien été le cas ici. "J’interviens dans la “négociation” pour essayer que ça reste gérable", confirme le procureur du roi de Liège, Philippe Dulieu, à qui revient le pouvoir de mettre ce type de radars en mode répressif. Sans lui, ils ne sont en effet que des dispositifs préventifs qui ne permettent pas de donner lieu à des poursuites.

Et c’est aussi pour gérer l’afflux de dossiers dans ses équipes que le procureur du roi liégeois a demandé que ledit radar soit d’abord testé pendant trois mois, qu’une évaluation soit faite à l’issue de ce délai. "Si on se rend compte à un moment qu’on reçoit une telle quantité de PV que ça gêne le travail des parquets, on peut alors décider de ralentir ou de postposer l’installation d’autres radars dans la zone", explique-t-il encore. Et si le fameux radar tronçon dont il est question ici se trouvera en fait sur deux arrondissements judiciaires (Liège et Huy), c’est le parquet de Huy qui gérera pour les deux zones étant donné que c’est lui qui a hérité du roulage à la fusion des deux parquets.

Le radar tronçon entre Villers-le-Bouillet et Grâce-Hollogne pourrait fonctionner 24 heures/24 et 7 jours/7. Son implantation va par contre faire disparaître les deux radars fixes du côté de Bierset "devenus surnuméraires", l’un des deux se trouvant même carrément au tout début de la zone ici visée.