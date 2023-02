Le programmateur des Matins du livre, au centre culturel de Huy, sort Les pendules de Saint-Pholien, référence au Pendu de Saint-Pholien, l’un des premiers Maigret.

D’humeur taquine, il invite à une relecture de l’œuvre de Georges Simenon et se permet même le luxe d’envoyer quelques piques. "Les écrits de Georges Simenon comportent pas mal d’incohérences, explique Guy Delhasse. Le pendu de Saint-Pholien ne déroge pas à la règle. Le drame se passe à Liège mais Simenon décrit la cité ardente comme s’il n’y avait jamais mis les pieds. Quand Simenon ne connaît pas bien un lieu, il invente. Je trouve qu’il ne décrit pas bien la ville. Mon livre est l’occasion de remettre les pendules à l’heure et de rendre hommage dignement à Liège."

"Pas une critique"

Si l’auteur, originaire de Villers-le-Bouillet, se paie gentiment le scalp de Simenon, il ne cherche pas pour autant à blâmer son œuvre. "Mon bouquin n’a d’autre ambition que de faire sourire. Je mets en avant certaines incohérences mais ce n’est pas une critique de Simenon. C’est un gadget, un outil comique, qui met le doigt sur certains aspects du contenu du Pendu de Saint-Pholien. Il écrivait à une telle cadence qu’il n’était pas forcément toujours attentif à chaque petit détail."

Disponible en libraire au prix de 5€, Les pendules de Saint-Pholien est avant tout l’occasion de redécouvrir le classique de Simenon. "Le roman est ressorti récemment en livre de poche, continue Guy Delhasse. Je me suis dit que certains lecteurs allaient se replonger dedans et que c’était aussi l’occasion de les ouvrir sur une lecture nouvelle de l’œuvre. Ma première ambition est de mettre en avant et d’honorer le livre de Georges Simenon pour permettre à certains de le redécouvrir sous un nouvel angle."

Le livre est disponible à la librairie L’ours à lunettes, Grand-place à Huy, ou bien chez l’auteur guy.delhasse@skynet.be