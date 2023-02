Villers-le-Bouillet: des ateliers culinaires à l'Arrière-Cuisine

Maximum 12 personnes

Durant deux à trois heures, les visiteurs vont cuisiner et ensuite déguster leurs créations. La cheffe Angela Ricottone collabore avec Arthur pendant ces soirées. "J’envoie les menus et nous les validons avec Arthur. Pendant l’atelier, je suis là pour encadrer les gens et résumer les recettes. Ensuite, nous allons essayer de tout faire ensemble." Les ateliers se déroulent avec un maximum de 12 personnes afin que tout le monde puisse participer. "Le but est que l’on soit tous autour du plan de travail, et en général, c’est par petits groupes que la recette avance. Par exemple, deux personnes vont cuire, deux autres vont s’occuper des légumes,…" Et évidemment, tous les participants vont jouer différents rôles dans les recettes. "L’objectif est que chacun voit tout. Il n’y pas quelqu’un qui fait une recette. Tout le monde va faire des éléments de toutes les recettes." Des nouveautés sont d’ailleurs dans les projets d’Arthur Dumont et d’Angela Ricottone. "Avec la cheffe, nous allons essayer de lancer des cours de cuisine un peu plus techniques. Par exemple, sur les sauces ou les desserts, avec deux niveaux. Mais c’est encore en discussion."

L’Arrière-Cuisine organise également une dégustation de vins mensuelle (en compagnie d’un œnologue) qui change de thème à chaque fois. Ainsi, la prochaine sera axée sur les vins du Rhône.

Un moment convivial

Lors du dernier atelier cuisine en date, les participants ont pu réaliser des nems porc et crevettes, sauce aigre-douce, ou encore du bouillon aux parfums d’Asie, gingembre et citronnelle. Ces ateliers de cuisine se veulent amusants et ludiques pour les clients. "Après avoir cuisiné, on se met à table et on mange ensemble. On veut vraiment que ce soit convivial sans prise de tête. Même pendant que les gens sont en train de cuisiner, je propose un petit verre. Il faut que ce soit sympa, ce n’est pas quelque chose avec une ambiance professionnelle", conclut Arthur. Même si, évidemment, vous repartirez de là avec des astuces cuisines et de nouvelles recettes à réaliser à la maison.

Pour les prochains événements: https://www.arrierecuisine.com/categorie/agenda/