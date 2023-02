Villers-le-Bouillet: du vandalisme au cimetière de Warnant

La nouvelle barrière volée il y a un mois

Plusieurs Villersois ont commenté sa publication et partagent le même désarroi devant de tels actes. Ces faits viennent s’ajouter à un autre dans les mêmes lieux puisque la nouvelle grille qui avait récemment été placée au cimetière de Warnant a été volée voici un mois ! "Et on ne l’a pas retrouvée, soupire Philippe Ancion. J’entends certains dire qu’on devrait fermer les cimetières à 18h. Mais c’est compliqué de faire passer un ouvrier dans tous les cimetières pour fermer les grilles et cela a aussi un coût en heures de travail. Tout cela est très râlant alors qu’on fait de gros efforts pour offrir des cimetières de qualité à nos citoyens. Les travaux à Warnant venaient d’être terminés. Ils n’ont même pas encore été réceptionnés. On a enherbé la moitié droite du cimetière. On a refait toute la rampe venant de la rue de Fize et élargi l’entrée du cimetière pour faciliter le passage des corbillards. On avait fait poser une nouvelle barrière. Et des places de parking ont été aménagées."