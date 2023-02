Football (P1) – Haroun Ki Vieira (Fize): "Il faut rester motivé, ça va aller"

Fize n’y arrive plus. Concédant un deuxième revers de rang, le club villersois s’est enfoncé dangereusement au classement. Les Fizois voient ainsi revenir Eupen, dixième, à un point. "La situation n’est pas évidente à vivre mais on ne s’emballe pas. Il faut rester motivé, ça va aller, explique Haroun Ki Vieira. Quand je vois notre niveau de jeu, je ne me tracasse pas pour le reste du championnat. Le départ d’Olivier (NDLR: Parmentier) a fait de mal à l’équipe car on était derrière lui. Mais je comprends le club qui a dû opérer un choix à cette période de l’année."