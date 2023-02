Un bâtiment-relais pour PME attendu à côté de la Base Intermarché de Villers-le-Bouillet

Plus de trois ans plus tard, le dossier a bien avancé, avec aussi, entre-temps, un appel à projet du ministre Willy Borsus afin d’accompagner l’équipement de parc d’activités économiques pour répondre aux besoins de relocalisation d’entreprises suite aux inondations. La SPI y a répondu avec succès et s’appuiera sur le subside pour notamment développer 17 bâtiments d’accueil temporaire dans ses zonings d’activité. Ce sera entre autres le cas à Villers-le-Bouillet en rebondissant sur l’intention de morceler le terrain libre à côté de la Base Intermarché.

La SPI y a ainsi prévu trois divisions distinctes. On savait déjà que l’une verrait fleurir une éolienne, en partenariat avec Luminus, dans la perspective d’une future communauté d’énergie renouvelable qui regrouperait diverses entreprises du zoning, sur le principe de l’autoconsommation collective et locale d’électricité. Une autre parcelle vise à satisfaire la demande d’extension d’entreprises présentes. Il serait ainsi question d’un intérêt de la Base Intermarché. Et donc, une troisième division est appelée à accueillir un bâtiment-relais. "On doit prochainement se réunir avec les autorités villersoises pour affiner la chose (NDLR: en étroite collaboration avec l’Agence de développement local), exprime Pierre Castelain, responsable presse à la SPI. Le terrain est en cours d’équipement. Là, on attend le dépôt du projet pour ensuite introduire la demande de permis. Il s’agira d’un bâtiment proposant 5 000 m2 de surface pour des PME non-polluantes. Niveau agenda, il devrait être disponible pour la fin 2024."