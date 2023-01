Villers-le-Bouillet: un rond-point en 2025 au carrefour de l'église

Le bourgmestre François Wautelet s’en est réjoui, ce lundi, sur les réseaux sociaux. Une solution est en vue pour le dangereux carrefour communément appelé "de l’église" à Villers-le-Bouillet, au croisement de la rue de Waremme (N65) avec les rues le Marais et du Château d’eau. Le gouvernement de Wallonie a, en effet, décidé de le placer dans ses priorités au Plan wallon infrastructures et mobilité pour tous (PIMPT) avec l’intention d’y aménager un rond-point en 2025. "Quand je suis devenu bourgmestre, j’ai fait de la sécurisation de ce carrefour ma priorité, rappelle François Wautelet, qui a pris son bâton de pèlerin en 2019. Avant de tenter de convaincre le SPW d’agir sur cette route régionale, il a d’abord fallu objectiver les choses. D’abord au sein de la zone de police Meuse-Hesbaye où il a été reconnu parmi les carrefours les plus accidentogènes. La CPSR (commission provinciale de sécurité routière) a également soutenu ma demande. J’ai aussi contacté l’IFAPME qui va doubler de volume et la SPI avec le développement attendu du zoning de Villers. Tout cela va générer encore plus de trafic alors qu’on s’accorde tous déjà sur le caractère particulièrement dangereux du carrefour. Une fonctionnaire m’y a accompagné pour confirmer que la visibilité y était mauvaise. Non seulement, il y a lieu de sécuriser le carrefour pour y éviter des accidents. La solution d’un rond-point viendra aussi rassurer tous les automobilistes qui n’osent plus s’y engager et préfèrent dévier leur trajet par d’autres rues qui s’en trouvent encombrées."