Budget participatif: les projets bientôt soumis au vote citoyen

La commission communale du budget participatif a reçu 6 candidatures dont certaines en copie conforme d’un premier appel qui avait finalement été interrompu après un constat: à l’époque, la majorité de la dizaine de dossiers reçus provenait d’associations ou acteurs de la vie villersoise déjà soutenus financièrement par la Commune. Ce qui avait amené le bourgmestre François Wautelet à proposer une modification du règlement pour éviter ces situations et ainsi partager les 50 000 € budgétés entre des acteurs vierges de toute aide jusqu’à ce jour.

Cette fois, c’est "la bonne", du moins pour 4 des 6 candidatures reçues. "On a demandé à deux candidats d’apporter des corrections à leur dossier pour être recevables, complète l’échevine Hélène Fastré, qui préside la commission communale en la matière. Nous aurons une réunion dans le courant de ce mois pour finaliser la chose avant de révéler l’identité des candidats et la nature de leurs projets en ligne sur le site internet de la Commune. Ensuite, les Villersoises et les Villersois seront invités à voter pour leurs projets favoris."

Certains des projets proposés visant le même site, les autorités villersoises n’écartent pas l’idée de les encourager à travailler en collaboration.