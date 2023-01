30 mois pour maltraitance conjugale

Lorsqu’elle est prise en charge à l’hôpital, la dame explique qu’elle est victime de coups depuis 2020, un an après son mariage. Ce que son mari dément sauf pour la scène du 4 mars. Elle déclare avait reçu une bouteille sur la tête et avoir été traînée par les cheveux et battue. Lui dit avoir donné (et reçu) des baffes. Elle serait tombée sur la table en verre qui aurait cédé. Le Ministère public avait requis 30 mois avec un sursis très partiel. Un réquisitoire entendu par le tribunal qui fait état d’une impulsivité et d’une violence chez le prévenu et d’un mépris pour l’intégrité d’autrui: "C’est son épouse. Il y a une norme sociale élémentaire qu’il n’est pas permis d’enfreindre."

Quant aux parties civiles, l’ex-épouse reçoit 1 000 € provisionnels et une expertise.