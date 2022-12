Une piste d’équitation couverte pour le cavalier international Vincent Maréchal

C’est dans ce contexte et pour se protéger des caprices de notre météo, que Vincent Maréchal projette de construire un hangar abritant une piste intérieure de 760 m2 qui sera parallèle à celle existante à ciel ouvert de 1200 m². "On a aussi prévu la plantation d’arbres palissés autour du bâtiment ainsi que de saules dans la prairie. Figurent aussi au projet une citerne d’eau de pluie de 30 000 litres et du drainage de dispersion en suffisance. L’ensemble sera construit en contrebas de la nationale de plus ou moins 5 mètres", détaille l’architecte villersois Vincent Volon à qui Vincent Maréchal a confié son projet incluant également des boxes.

Une demande de permis d’urbanisme a été introduite et sera suivie, à partir du 2 janvier prochain, d’une enquête publique, le projet (en zone agricole) nécessitant une dérogation au plan de secteur. Elle se clôturera le 17 janvier, laps de temps laissé aux personnes qui le souhaitent pour faire parvenir leurs éventuelles réclamations et observations au Collège communal.

Le dossier peut être consulté à l’administration (service Cadre de vie) sur rendez-vous les lundis de 13 h 30 à 16 h et les mercredis de 13 h 30 à 20 h et sans rendez-vous les mardis et jeudis de 8 h 30 à midi.

085/61 62 75, quentin.jamar@villers-le-bouillet.be et francoise.delmal@villers-le-bouillet.be