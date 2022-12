La hauteur des éoliennes pose question

Le "repowering", entendez le renouvellement d’un parc, nécessite deux grandes étapes. "Il faut d’abord démanteler les éoliennes existantes et ensuite installer les nouvelles. Le démantèlement nécessite d’enlever les fondations, c’est-à-dire le socle de béton armé placé sous l’éolienne. Il y a seulement ce qui se situe en dessous de ce socle, les sous-fondations, construites à des profondeurs plus importantes, qui restent au sol." Le bureau d’étude mandaté par la Région wallonne (CSD ingénieurs) va mener l’étude d’incidence pendant au minimum 1 an. "On a une analyse de la situation qui est différente que lorsqu’on fait un projet dans une zone libre de toute éolienne. On a une évaluation des incidences du projet sur l’environnement à différentes phases (démantèlement, chantier et d’exploitation). Cela porte sur toute une série de thématiques: l’impact sur le milieu biologique, le paysage, etc.)" Les éoliennes resteront dans la même zone, mais ne seront peut-être pas exactement au même endroit.

Entre 150 et 230 mètres

Dans le public, seuls sept citoyens s’étaient déplacés afin d’assister à la réunion. Les quelques remarques formulées ont surtout tourné autour de la hauteur des installations. Actuellement, les éoliennes mesurent 104 m, elles passeront à une hauteur qui se situera entre 150 et 230 m.

"En montant à 230 m, vous respectez toujours les distances avec les habitations ?", lance un citoyen. Et effectivement, c’est la proximité avec le radar de l’aéroport de Bierset et les habitations qui devront être analysées pour fixer la hauteur.