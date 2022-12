Permis unique refusé pour l’extension de Peche

Zone qui doit rester en libre accès

Ce sont les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne qui ont autorité dans ce type de dossier. S’ils ont décidé d’un refus par arrêté du 30 novembre 2022, et ce alors que le collège communal avait émis un avis positif conditionné (sur les plantations), c’est en se mettant au diapason de l’avis négatif rendu par la SPI en charge du parc d’activité économique villersois. Il est en partie question du non-respect par la SPRL Peche de mesures environnementales qui lui avaient été imposées lors de son installation dans le zoning en 2018 (talus, haies pour masquer l’activité et limiter la volitalisation de poussières). Plus encore, et cela touche vraiment à la demande de permis, le projet empiéterait sur une zone normalement à l’abri de tout projet de construction comme s’y était engagée la SPRL Peche avec la SPI afin d’y maintenir un libre accès dans l’optique d’une éventuelle extension du zoning.

Volonté d’aller au bout

Du côté de la société villersoise, on semble prendre cette décision davantage comme un contretemps qu’un coup d’arrêt définitif. "Notre volonté est d’aller au bout du projet, y confirme-t-on. Notre consultant est en train d’analyser le refus de permis. Et nous déciderons ensuite si nous réintroduisons une demande de permis ou si nous allons en recours auprès du ministre de l’Environnement même si les délais sont assez courts." Techniquement, la SPRL Peche a, en effet, vingt jours à dater du refus prononcé par les fonctionnaires délégué et technique pour introduire ce recours. Si cette voie devait être privilégiée, il faudra alors agir avant la fin de l’année.