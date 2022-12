Achat groupé d’énergie: il est encore temps

En septembre dernier, Villers-le-Bouillet a donc lancé avec les 20 autres villes et communes un nouvel achat groupé d’énergie, accessible aux ménages et aux indépendants. L’objectif étant de rassembler le plus de consommateurs possible afin de négocier les meilleurs prix avec les fournisseurs d’énergie. Ce qui permet aux citoyens de réduire leurs factures d’énergie.

Lorsque Wikipower a lancé son achat groupé d’électricité et de gaz, la population a répondu. 50 000 ménages ont ainsi marqué leur intérêt et parmi eux, 260 ménages villersois. L’offre d’achat groupé est un contrat variable à durée indéterminée dont les conditions sont garanties un an. Une offre obtenue auprès du fournisseur Octa +. L’électricité proposée est garantie 100% verte et est produite en Belgique. Une idée de l’économie possible ? Pour un ménage villersois à la consommation moyenne, l’achat groupé montre une possibilité d’économie annuelle allant de 229 à 953 € pour un contrat d’électricité/gaz et une économie de 210 à 379 € pour uniquement un contrat électricité en bi-horaire. Ce qui n’est tout de même pas mal.

Si l’appel aux citoyens intéressés a été lancé en septembre, il est cependant encore possible de prendre le train en marche. "Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 23 décembre, explique Dona Ilinca, business unit manager marketing & communication and press contact chez Wikipower. Ceux qui ont déjà reçu une offre ont aussi jusqu’à cette date pour y répondre." Les citoyens ou entreprises peuvent encore s’inscrire sur www.offre-villers-le-bouillet.be. "Une fois inscrits, ils recevront directement une proposition qui les concerne." Tiens, et pour ceux qui ont une installation photovoltaïque ? Le fournisseur Octa + qui a donc remporté la mise en concurrence n’est peut-être pas la solution optimale, explique-t-on à Villers-le-Bouillet. Mais afin de répondre aux demandes de ces citoyens, Wikipower leur propose, via le même modus operandi, une page d’offre personnalisée qui leur permet de trouver l’offre avantageuse la plus adaptée à leur situation.