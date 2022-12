Horizons villersois proposera conférences et moments conviviaux

Pas de « concurrence » avec le comité culturel

L’autre volet de l’objet social d’Horizons villersois se voudra plus "festif" ou à tout le moins divertissant avec des moments de convivialité qui pourront prendre la forme de visites culturelles et gastronomiques en Belgique et plus loin encore. "Cela pourrait être une visite de bonnes caves dans le Beaujolais, illustre Marc Pisane, le président de l’ASBL qui ne craint pas d’empiéter sur le terrain d’action du comité culturel villersois. Il est plus orienté vers des activités théâtrales. Notre éventail de rendez-vous sera plus large."

Et ces activités seront ouvertes à tous, insiste un Marc Pisane qui, au sein de l’équipe fondatrice, n’est pas le seul à avoir des accointances avec le groupe Videm (NDLR: il était candidat sur la liste en 2018 et, dans l’ombre, s’était vu confier la résolution de l’épineux dossier de l’ALEm). "C’est vrai, nous sommes plusieurs proches de Videm au sein des fondateurs de l’ASBL, mais pas tous. Il n’y a pas d’amalgame à faire. On se veut réellement une ASBL apolitique et ouverte à tous les profils. Et puis, d’ailleurs, Videm était né, lui aussi, d’un brassage de personnes de différents courants."

Sans tabou idéologique

Cette ouverture sans tabou idéologique se traduira, ce soir, avec une première conférence dont la thématique "touchy" générerait quelques crispations au sein d’une commune villersoise engagée dans le zéro herbicide pour la gestion de ses espaces verts (Écolo, l’un des partenaires de Videm dans la majorité, l’a trouvée mauvaise). "Nous vivons dans une commune rurale et il est intéressant pour nos agriculteurs et tous les citoyens d’avoir l’avis d’un expert, estime Marc Pisane. Les particuliers ne peuvent utiliser le glyphosate pour l’instant, mais en fonction de la décision que prendra l’Europe, cela pourrait nous reconcerner par la suite. Et puis, avec le toxicologue Alfred Bernard, on abordera aussi la question des autres herbicides autorisés eux."

Conférence gratuite, ce vendredi 2 décembre à 20h, à l’administration communale.