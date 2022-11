Un concours pour découvrir l’achat local en ligne (Villers-le-Bouillet)

Après une première expérience en 2021, les Virtual Shopping Days reviennent à l’agenda villersois cette semaine. Entamée ce mercredi, cette opération organisée par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) à l’échelle nationale et relayée au niveau local par l’ADL villersoise impliquera, cette fois, 16 commerces. "C’est un peu moins qu’en 2021 mais cela s’explique aussi par l’énergie focalisée par certains commerçants villersois sur la crise énergétique, observe Julian Eliazar, le coordinateur de l’Agence de développement local de Villers-le-Bouillet. On ne trouve pas non plus de nouveaux partenaires dans la mesure où les commerces villersois ont bien résisté à la crise Covid et qu’il y a donc peu de rotation."