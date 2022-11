Il frappe sa compagne et ses deux fils

Les faits remontent au 28 août 2022. Une journée qui a pourtant bien commencé par une brocante. La suite se poursuit autour d’un tournoi de pétanque. Là, le prévenu avoue avoir avalé une quinzaine de bières. Ensuite, direction un café d’Amay où on boit, en alternance, du pastis et de la bière. Alors qu’il se met au volant pour retourner à son domicile de Villers-le-Bouillet, l’homme s’énerve sur sa compagne et lui assène un coup de poing qui lui casse le nez.

De retour à la maison, ce sont les grands enfants de la compagne qui en prennent pour leur grade car, selon ses dires, "ce sont toujours les enfants qui passent avant moi".

Du côté du Parquet, on signale que le prévenu a été condamné en septembre de cette année pour des faits identiques commis le 12 mars 2021. Là, il a bénéficié du sursis probatoire. Pour le Ministère public, il n’était pas question de suivre la défense qui plaidait l’absorption de la peine.

Une requête entendue par le tribunal qui ne voit pas "d’unité d’intention" entre les deux scènes qui se déroulent à plus d’un an d’intervalle. L’absence de respect de l’intégrité d’autrui et cette "persistance intolérable dans la violence" sont pointées du doigt par le tribunal qui condamne le Hutois à 20 mois de prison auxquels s’ajoute la peine de 10 mois de la dernière condamnation en date puisque les conditions de ne plus commettre d’infraction n’ont visiblement pas été respectées.