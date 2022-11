Le parking de covoiturage de Villers-le-Bouillet est prévu en 2024

Dans les six sites qui ont été retenus, on en retrouve un sur l’arrondissement. Et plus exactement sur Villers-le-Bouillet, à la sortie 7 de l’E42. En avril de l’an dernier, le conseil communal de Villers-le-Bouillet avait voté les conditions pour la désignation d’un auteur de projet visant l’aménagement de ce parking de covoiturage.

Le parking sera situé au pied de l’éolienne voisine du rond-point. La fin des travaux d’aménagement est prévue en 2024. La Sofico sera chargée de les réaliser. Le SPW Mobilité et infrastructures lui apportera son assistance technique. Un budget de 71 300 € est d’ailleurs prévu pour l’aménagement futur d’au moins une borne de rechargement électrique pour voiture et d’une autre pour des vélos.