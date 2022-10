Une chicane insécurisante pour les Fizois ?

Une localisation pas réfléchie « à la légère »

En séance, mardi dernier, François Wautelet, le bourgmestre villersois, a porté le débat sur la vitesse peut-être mal adaptée de certains automobilistes au moment de négocier la chicane, davantage que sur l’éventuelle position "malheureuse" du dispositif de ralentissement. Réponse qui n’a pas satisfait une Cindy Brasseur plus encline à entendre Christine Collignon, l’échevine des Travaux, promettre de contacter les autorités verlainoises tout en rappelant que la localisation de la chicane avait préalablement été réfléchie avec l’auteur de projet, le SPW Mobilité et la police. "Cela ne se fait pas à la légère, confirme aussi Thierry Mopin, le chef de corps ff à la zone de police Meuse-Hesbaye, contacté par nos soins. Vous pensez bien que si c’est pour créer un danger, on ne va pas placer un tel dispositif. Maintenant, il peut parfois y avoir des effets pervers qu’on ne devine pas. Et alors, on peut le démonter ou lui apporter des modifications."

Du côté de Verlaine, le bourgmestre visualise bien la chicane en question mais se refuse à prendre une position sans avoir vérifié la situation de terrain et en avoir discuté avec ses "voisins" villersois. "J’attends des nouvelles des autorités villersoises pour me faire une meilleure idée. Vous savez, quand on place un dispositif pour ralentir la vitesse dans une rue, cela fait toujours chicaner…, sourit Hubert Jonet. Il y a toujours des personnes pour et d’autres contre. Mais en tant que mandataire, on doit bien prendre nos responsabilités. En général, à Verlaine, quand il y a un projet, on voit toujours les riverains avant pour leur présenter les aménagements dans leur rue. Je suppose que nous l’avions fait avec Villers-le-Bouillet. Car s’il y a un changement à faire, c’est à ce moment-là que cela se décide. Après l’installation, c’est compliqué s’il faut défaire. Je ne vais pas m’engager maintenant sans maîtriser toutes les données du dossier."