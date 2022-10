Ils s’aiment. Et pourtant, il la frappe…

La journée du 22 août avait pourtant bien commencé par une brocante. Néanmoins, un ami invite le couple à venir à un tournoi de pétanque. Là, le prévenu avoue avoir avalé une quinzaine de bières. Ensuite, direction un café d’Amay où on alterne pastis et bières. Et là, on ne prend plus le temps de compter. Alors qu’il s’apprête à reprendre le volant pour retourner, l’homme s’énerve sur sa compagne et lui assène un coup de poing qui lui casse le nez. Ensuite, c’est au tour des enfants de trinquer.

« C’est un danger public »

Comme le souligne le président, l’homme a des antécédents: une première condamnation à 10 mois assortis d’un sursis probatoire "sur lequel vous vous êtes assis". Le 22 juin dernier, il était à nouveau convoqué devant le tribunal correctionnel pour la même prévention. À nouveau, il bénéficie d’un sursis probatoire mais devra purger 18 mois en cas de non-respect des conditions. C’était deux mois avant les faits évoqués ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Huy.

Comme le rappelle le Parquet, le scénario se répète "mais à chaque fois, sa compagne le reprend". Là, il l’a frappée directement au visage. À son arrivée au domicile, elle se réfugie chez les voisins. Le prévenu aurait frappé parce que "ce serait toujours les enfants avant lui". Pour le Parquet, "c’est un danger public". Avant que n’arrive un drame, le Parquet requiert deux ans de prison et 1 600 € d’amende.

Du côté de la défense, on ne peut que constater le côté peu plaisant de ces dossiers de violence intrafamiliale sur fond d’alcool. "Mais, ici, la consommation est conjointe, souligne le conseil. Ces deux-là, vous ne saurez pas les séparer." Madame a entamé un sevrage. La défense sollicite l’absorption de la peine et une dernière chance, soit le maintien du sursis probatoire.

Dépôt du dernier jugement le 9 novembre.