Un taxi social flambant neuf pour le CPAS

Le service villersois rencontre son petit succès. À tel point qu’un seul véhicule a fini par s’avérer insuffisant. Le CPAS a donc décidé d’acheter une nouvelle camionnette d’une valeur de 30 000€. Et encore, "acheter" n’est même pas le bon terme puisque le CPAS n’a pas déboursé un seul euro pour l’acquérir. "Nous avons bénéficié du soutien d’IDEA, poursuit Philippe Ancion. Cette société a démarché des indépendants et entreprises de la région, en grande majorité des Villersois. En échange d’une contribution financière (NDLR: qui s’élève en moyenne à 2000€ pour une durée cinq ans), ils ont droit à un espace publicitaire sur le nouveau Vilé’bus."

Parmi ces indépendants, on retrouve Grégory Fraipont, infirmier. "Ce n’est pas la première fois que je fais de la pub, expose-t-il. Je sais que ce n’est pas comme ça que je vais attirer beaucoup de clients, mais je trouve que c’est un projet sympa."

Huit places dans le nouveau Vilé’bus

Avec huit places (neuf en comptant le chauffeur), le nouveau Vil’ébus peut accueillir deux fois plus de passagers que le premier. "On pourra ainsi conduire des groupes entiers. Par exemple, pour amener des participants à des ateliers organisés par le PCS (NDLR: Plan de cohésion social). On l’a également utilisé cet été pour conduire des enfants à la cure de plein air. On a déjà prévu d’amener des groupes de cinq ou six personnes au marché et de les récupérer après deux ou trois heures", conclut Philippe Ancion.