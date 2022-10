Le personnel des magasins Mestdagh organise un enterrement devant la base Intermarché de Villers-le-Bouillet (vidéo)

En mars 2021, la famille Mestdagh a accepté l’offre de rachat présentée par Intermarché, trois mois avoir après avoir mis fin à son partenariat avec Carrefour.

Concrètement, dès 2023, les 87 magasins Carrefour Market by Mestdagh (51 intégrés et 36 franchisés) vont passer dans le giron des Mousquetaires. Ce qui risque d’avoir des conséquences sur le plan social. "Intermarché ne travaille qu’avec des franchisés, c’est une coopérative d’indépendants, dit Évelyne Zabus, permanente CNE. Ils se trouvent dans une autre commission paritaire que les magasins intégrés de Mestdagh. Notre crainte à terme, c’est qu’on ne se retrouve plus qu’avec des magasins en commission paritaire 201 moins favorable pour les employés, et non en commission paritaire 202."

À Villers-le-Bouillet, ce sont une soixantaine de travailleurs, essentiellement des délégués syndicaux venus des provinces de Liège, Namur, Hainaut, du Brabant wallon et de Bruxelles et issus des magasins intégrés, qui ont participé à la cérémonie funéraire. Ils brandissaient des pancartes floquées de l’inscription "Rue de l’Avenir (bouché pour les travailleurs", en référence au nom de rue villersoise dans laquelle se situe l’entrepôt des Mousquetaires.

"Ils représentent les 2 000 travailleurs des magasins intégrés Mestdagh, glisse encore Évelyne Zabus. Lesquels en ont marre d’être dans l’incertitude. On nous dit qu’il faut attendre la décision de l’Autorité belge de la concurrence prévue pour le 15 novembre. Mais on a l’impression que tant que Carrefour sera là, il n’y aura aucune discussion avec les syndicats."

Trois magasins à Hamoir, Tinlot et Waremme déjà franchisés

Dans l’arrondissement de Huy-Waremme, on ne compte que trois enseignes Carrefour Market by Mestdagh situées à Hamoir, Tinlot et Waremme. Mais aucun de leurs travailleurs n’a manifesté ce mardi en bordure de la E42, puisque ces magasins sont déjà aux mains de franchisés.