L’Instant by Mégan de Gheus projette de s’installer rue du Château d’Eau

En réalité, les deux surfaces sont plutôt destinées à des activités de type médical ou de services à des personnes. Ainsi, une des deux cellules est destinée au centre esthétique "L’Instant by Mégan de Gheus" dont les Villersoises et Villersois connaissent l’enseigne, rue de Huy, depuis sept années déjà. "Premièrement, je loue rue de Huy et l’envie est d’être propriétaire. Ensuite, mon activité fonctionne bien. Les demandes sont nombreuses et, avec deux employées pour m’aider, nous devenons à l’étroit dans nos murs, explique Mégan de Gheus qui n’est autre que la fille du Wanzois à la tête de la société immobilière porteuse du projet. On a donc décidé de bâtir un nouveau bâtiment rue du Château d’Eau." L’intention est de garder la propriété d’un appartement en plus du nouveau centre de soins esthétiques, et de mettre en vente le reste.

Le projet a été confié à l’atelier d’architecture Philippe Legrand. En ressort un bâtiment au profil classique avec une toiture à double versant et des briques dans une teinte rouge/brune.

Dérogation au plan de secteur

Au bâtiment, s’ajoutera une zone de parking dans le prolongement de la placette existante. "L’ouverture d’une enquête publique découle d’une incohérence au plan de secteur puisqu’une partie de la zone où le parking est envisagé se situe erronément en zone agricole. Ce qui impose une demande de dérogation au plan de secteur", éclaire Quentin Jamar, architecte et conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, en charge du dossier au service Cadre de vie de la Commune de Villers-le-Bouillet.

L’enquête publique se terminera le 26 octobre. Le dossier peut être consulté sur rendez-vous (085/61 62 76) et les réclamations éventuelles envoyées au collège communal dans le même délai.