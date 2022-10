Budget participatif 2022 : l’appel à candidatures est lancé

On dira rebelote après le faux départ de 2021 qui avait pourtant vu une dizaine de projets proposés à la commission communale du budget participatif chargée de les analyser avant de répartir l’enveloppe entre les dossiers recevables. "On a interrompu la procédure après avoir constaté que trop de structures déjà subsidiées par la Commune et des écoles avaient rentré un projet", rappelle François Wautelet, le bourgmestre villersois à l’initiative d’une modification du règlement pour limiter la cible aux habitants de la commune (à titre individuel ou collectif), acteurs privés (PME, startups, commerce), comités de quartier et associations qui ne sont déjà pas soutenus par une aide publique. "Une clause prévoit également la possibilité pour la commission d’écarter des candidatures pour de justes motifs en dehors des critères de recevabilité", complète l’échevine Hélène Fastré.

Les citoyens ayant déjà rentré une candidature valide en 2021 ont été invités à la représenter cette année. Un formulaire de candidature est disponible sous format électronique via le site web de la Commune ou en version papier sur demande auprès du service communication (085/308827). À noter que les citoyens villersois auront également la possibilité de voter pour les projets à soutenir via le budget participatif.