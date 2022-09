Le Covid-19 a eu raison, à deux reprises, de la festivité amaytoise "Noël Ensemble". "En 2021, en guise de spectacle, nous aurions dû accueillir la troupe du Trocadéro de Liège, explique Simon Thonon, président de l’ASBL" Noël Ensemble ", un cabaret show intitulé Diva’s." Les membres de l’ASBL auraient bien aimé que la troupe revienne en décembre prochain, lors de l’édition 2022. Mais voilà ! Le 24 décembre, les Diva’s étaient en représentation ailleurs et ne pouvaient donc être à Amay le même soir. Alors, Simon Thonon a eu une bonne idée: les faire venir avant décembre et organiser ainsi, après celle du Bingo, une autre soirée au profit de Noël Ensemble. "Cette soirée a lieu ce samedi 1er octobre, à Villers-le-Bouillet, à la Maison des solidarités, anciennement dénommée Maison du peuple", précise le président de l’ASBL. Samedi soir, deux formules ont été imaginées: la première, une soirée repas et spectacle dès 19h, la deuxième, une soirée spectacle seul, dès 21h cette fois, avec une demi-bouteille de champagne.