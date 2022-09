La Commune modifie ses horaires d’ouverture au public

À Villers-le-Bouillet, les deux années de crise sanitaire auront permis de tirer un bilan et des enseignements à bien des égards. Au niveau des horaires d’ouverture de l’administration communale par exemple. La majorité villersoise a ainsi décidé d’étendre les heures et d’augmenter ainsi la possibilité pour les citoyens villersois de se rendre au service population et état civil en soirée. "J’avais la volonté que les gens qui travaillent puissent accéder à la Commune en dehors des heures classiques. Je pense notamment aussi aux étudiants qui sont en kot en semaine, entame François Wautelet, le bourgmestre. Pour l’instant, l’administration était juste ouverte le mercredi jusqu’à 19 h. Nous voulions qu’il y ait un deuxième jour en semaine. Nous nous sommes donc accordés pour les lundis et mercredis jusque 18 h 30. Nous prendrons le temps d’évaluer la situation pour voir si ce nouveau système fonctionne mais l’objectif n’est pas de modifier les horaires toutes les semaines évidemment." Une bonne nouvelle pour la population qui aura donc un plus large créneau horaire pour venir chercher les documents officiels par exemple. Mais attention, il faudra tout de même être prévoyant. Pas question de se pointer à l’improviste. "Pour éviter une cohue mais aussi parce que le Covid a instauré d’autres habitudes, les permanences se feront sur rendez-vous. Ce système permet également aux employés de déjà connaître les raisons de la venue de certains citoyens et de préparer le dossier en amont, reprend le mayeur villersois. Toujours dans cette dynamique d’offrir un meilleur service aux habitants, nous avons essayé de digitaliser la plupart des documents pour éviter la présence physique des personnes. C’est déjà un système qui fonctionne bien."