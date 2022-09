Des achats groupés énergie pour réduire les factures à Villers-le-Bouillet

La Commune de Villers-le-Bouillet lance donc un nouvel achat groupé d’électricité verte et de gaz en association avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower. "En 2021, on avait ciblé le gaz et l’électricité, explique Jean-François Ravone, échevin en charge du Développement durable, de la Transition énergétique et du Climat. Ici, on relance aussi pour le LED et les panneaux photovoltaïques", ainsi que pour les travaux d’isolation. L’échevin s’en doute, l’appel lancé par la Commune risque d’être bien accueilli par les Villersois et encore plus que l’an dernier. "Quand on lance une opération telle que celle-là, on a des fourchettes de participation. L’an dernier, on était dans la fourchette haute." Et l’an dernier encore, l’engouement des Villersois pour l’appel lancé avait permis de réduire la facture de 10%. "Ici, rien qu’avec les lampes LED, on sait que cela fait déjà 70% de consommation en moins. En plus des 9 à 10% qu’on aura sur le prix." Clairement, plus il y aura de Villersois partant pour les achats groupés, plus le prix proposé sera intéressant.

Le principe? Les Villersois intéressés peuvent s’inscrivent gratuitement, et sans engagement, pour recevoir une offre personnalisée négociée aux meilleurs prix possibles auprès des fournisseurs et des prestataires de service qui auront été choisis par Wikipower. L’inscription est possible jusqu’au 31 octobre ( www.villers-le-bouillet-energie.be ou au 019/860990). Une fois les inscriptions clôturées, un appel d’offres sera lancé auprès des fournisseurs. Qui l’emportera? Celui qui remettra les tarifs les plus bas, les experts de Wikipower s’assurant que les offres remises respectent une charte de qualité précise. Dès le 7 novembre, les Villersois et les entreprises recevront une offre personnalisée. Ils auront jusqu’au 30 novembre pour se prononcer. À chacun la possibilité d’accepter ou pas l’offre qui lui sera faite. "Même lorsqu’ils auront reçu l’offre personnalisée, les Villersois ne seront pas obligés de signer", note Jean-François Ravone. Ils ne devront se prononcer qu’à la fin du parcours, sans aucune démarche administrative à faire. Wikipower s’occupera de tout.

Une séance d’information est prévue le mercredi 28 septembre à 18 h 30 à l’administration communale de Villers-le-Bouillet.