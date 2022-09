Le père Komperda reprend les 6 clochers villersois

Rien ne prédestinait pourtant André Komperda ( "mais qu’on m’appelle père André ou André tout simplement") à atterrir à Villers-le-Bouillet, lui qui a été pensionné après avoir été le curé d’Orp-le-Grand durant 30 années. "Mais j’ai ressenti un manque et j’ai proposé mes services à l’évêque de Liège que je savais en recherche urgente d’aide. Me voici à Villers après une année comme vicaire à l’unité pastorale Saint-Martin de Liège."

Pêche, moto et ski

Il arrive donc en terres villersoises avec 6 églises sous sa responsabilité. Son agenda sera rythmé par 3 messes chaque week-end (une le samedi, deux le dimanche) en plus de celles de la semaine dans les écoles et maisons de repos. "J’espère aider les gens à retrouver l’amour de l’Église du Christ sainte et humaine."

Derrière l’homme d’église, se dévoilera peut-être progressivement le passionné de pêche ( "je n’ai plus eu le temps d’en faire, mais à Villers, je me rapproche de la Meuse…"), de football et de volley-ball qu’il a pratiqués par le passé. Il est aussi fan de moto-cross ( "je suis assez bricoleur et j’ai une moto en pièces détachées au presbytère"), de ski et de motoneige. "Je prends chaque hiver une semaine pour aller faire du ski en Pologne. Ça, c’est incontournable, sourit un père André un peu réservéà l’idée de mentionner ses qualités. Disons que je suis quelqu’un de simple et qui a le désir d’être proche des gens et d’échanger avec eux dans le travail comme dans la vie de tous les jours.Désolé mais j’ai difficile de me trouver plus de qualités… Allez, j’essaie d’avoir de l’humour." CQFD.