De la Pologne à la Belgique par le Zaïre

C’est un père André au passeport bien fourni qu’apprennent à connaître les paroissiens villersois. Natif du sud de la Pologne (Zakopane), il quittera son pays à ses 30 ans, deux années après son ordination au terme d’un séminaire suivi chez les franciscains. Après un an en Belgique pour se préparer aux missions et assimiler le français, il devient pasteur dans le Katanga (Zaïre) où, durant 7 ans, il évangélise la population de 36 villages et lui apporte un soutien moral, médical et matériel. Après un détour par la clinique tropicale d’Anvers (« j’ai attrapé tout ce qu’il ne fallait pas par imprudence »), il devient curé de la paroisse d’Orp-le-Grand en 1988 pour 30 années de service, avant de prendre sa pension et apporter son aide à la mission polonaise d’Anvers durant 2 ans. Cap ensuite sur l’unité pastorale Saint-Martin à Liège où il sera vicaire durant une année avant de déposer ses valises à Villers-le-Bouillet le 16 août dernier. F.R.