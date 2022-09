Hibou Padel: 1re balle avant l’été 2023

La reprise post-estivale du conseil communal de Villers-le-Bouillet a débuté sur une note sportive avec la présentation par l’ASBL Hibou Padel (représentée par quatre des cinq fondateurs) de son projet d’infrastructure (4 terrains couverts + 4 extérieurs) vouée à ce sport en vogue sur un terrain communal (cédé par bail emphytéotique pour une durée de 30 ans) dans la rue Mélayes. Après le rappel de la philosophie du projet (élargir l’offre de disciplines sportives aux Villersois avec un club à proximité) et du phasage (2 terrains extérieurs, 2 couverts et 60 places de parking dans un premier temps), Julien Lahaye a détaillé les initiatives prises pour éviter les nuisances sonores principalement: mise à profit du dénivelé pour encastrer les terrains; merlons entre les terrains, à l’arrière de la structure couverte et entre le parking et la rue; éléments végétaux; horaire limité à 22h30. Permis déjà en poche, il a aussi évoqué l’agenda. "On espère démarrer les terrassements en octobre et ouvrir avant l’été 2023." Concernant les coûts pour y jouer, la convention avec la Commune prévoit un tarif préférentiel pour les citoyens villersois. "On se calquerait sur le secteur avec un abonnement annuel allant de 220 € pour les Villersois à 240 €, ou une location à 24 € de l’heure pour un terrain extérieur qu’on majorera de 4 € pour un terrain couvert.On envisage aussi des stages dans des prix accessibles."