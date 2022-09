Active depuis 1996 dans le secteur de la papaïne (une enzyme produite à partir du latex de la papaye), la société Enzybel, qui fait partie du groupe belge Floridienne – 3000 personnes employées dans 30 pays à travers le monde – va en effet se diversifier. L’annonce a été faite de manière officielle ce mercredi par le grand patron Gaëtan Waucquez, lors de l’inauguration d’un nouveau bâtiment.

À l’étroit dans ses murs historiques de la rue de Waremme, Enzybel a racheté en janvier dernier à la société Risterm (partie à Ans) un bâtiment de 3000 m2situé rue de la Métallurgie. L’entreprise villersoise, en forte croissance depuis quelques années, va ainsi pouvoir développer ses activités dans ces deux lieux distants d’une soixantaine de mètres. Montant de l’investissement: 3,5 millions d’euros.

"L’extraction et la purification de la papaïne se feront toujours dans notre premier bâtiment,précise le directeur du site André-Marie Taminiau.Par contre, la standardisation, le packaging et l’expédition de cette enzyme, issue de la papaye cueillie dans l’est du Congo, s’effectueront dans le deuxième bâtiment."

Celui-ci accueillera aussi dès janvier, sur quelque 150 m2, une unité de transformation de la bave d’escargot. En réalité, Floridienne délocalise les activités d’une société de Ghislenghien.

"Les gastéropodes, destinés à devenir des escargots de Bourgogne, sont élevés en Bulgarie, Lettonie et Lituanie,précise Stefaan Van Daele, CEO de Natix au sein de Floridienne.La bave est extraite dans ces pays et arrive au port d’Anvers dans des fûts congelés (NDLR: il faut environ 5000 escargots pour produire un kilo) . Nous allons purifier cette bave ici à Villers-le-Bouillet, et nous la vendrons à nos clients sous forme liquide ou sous forme de poudre."

Sous forme liquide, la bave est utilisée dans des crèmes,

des lotions, des savons ou encore dans un sirop antitussif. La poudre, de son côté, intervient dans la formulation de comprimés, comme des compléments alimentaires.

L’extension de ces activités s’accompagnera de la création d’une poignée d’emplois chez Enzybel qui occupe actuellement 25 personnes."L’investissement doit surtout nous permettre de rester compétitifs en améliorant notre équipement", glisse André-Marie Taminiau. Jusqu’à faire baver les rares concurrents sur ces marchés de niche?