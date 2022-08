Villers-le-Bouillet : Les étudiants ont embelli la commune

Et l’année prochaine ?

Les étudiants se sont aussi chargés d’embellir un autre endroit de Villers-le-Bouillet: l’ancienne maison communale. « C’est un lieu où nous avons dû placer des plaques pour protéger les fenêtres afin d’éviter les intrusions et le vandalisme », explique l’échevine Hélène Fastré. Pour mettre un peu de couleur à cet endroit, les plaques ont donc, elles aussi, été décorées par des fresques »dans un style un peu psychédélique », précise Olivier Chaltin. Norah, 18 ans, faisait partie des jeunes qui ont participé à ces travaux artistiques. Et elle a beaucoup apprécié. »C’était cool même si c’était long à faire. Mais c’est chouette de savoir que tout le monde pourra les voir. »

L’année passée, des fresques avaient aussi été créées pour embellir l’entrée du cimetière et le site des bulles à verre à Vaux-et-Borset. Et l’année prochaine? "O n ne sait pas encore mais on a beaucoup de demandes de citoyens pour venir égayer certains endroits avec ce genre de fresque", précise l’artiste plasticien.