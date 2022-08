Une balade dans les rues de Fize-Fontaine, avec les ânes

Ces quelques conseils donnés, la promenade peut maintenant démarrer. Valérie emmène la famille dans les rues du village de Fize Fontaine. Durant les premières minutes, c’est surtout Virginie, la maman, qui profite des ânes. Les enfants, eux, sont beaucoup plus timides."C’est souvent comme ça au début", dit Virginie. Sur le chemin, Valérie marque un arrêt pour écouter le chant des oiseaux et plus particulièrement des moineaux. Elle suit, en effet, actuellement une formation de guide nature. Ces balades avec les ânes, lancées au début de l’année, sont donc l’occasion de mettre en pratique sa formation."Le but de ces promenades est aussi de sensibiliser à la nature. Et puis, pour les enfants, les ânes, c’est l’idéal car ils adorent promener et ne marchent pas très vite."

La balade se poursuit dans un chemin de campagne. Maxence, le plus grand, franchit le pas et prend en main le licol de Tulipe."Regarde papa! Je le tiens tout seul", lance-t-il avec fierté. Valérie marque à nouveau un arrêt en s’intéressant, cette fois-ci, aux plantes. Elle montre à la famille du séneçon en les mettant en garde."C’est très toxique pour les chevaux ou les ânes. Ils seront malades s’ils en mangent."La responsable de l’école des Poulains pointe aussi les plantes bénéfiques pour la santé comme le plantain, efficace contre les piqûres d’ortie. Valérie n’oublie pas non plus de donner quelques petites informations sur les stars de la balade: les ânes. " Ce sont des animaux très endurants. Ils ne craignent pas la chaleur, mais davantage le froid et l’humidité."

Après environ 1h30, la balade se termine. Tout le monde a le sourire. Même le petit Clément a fini par approcher davantage Capucine et Tulipe. Un moment proche de la nature qui aura plu à toute la famille.