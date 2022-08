Une remorque-citerne sur le flanc (Villers-le-Bouillet)

Ce vendredi soir, peu avant 18 h 50, la citerne tractée par un camion-citerne (celui-ci transportant de l’eau) s’est retrouvée sur le flanc à hauteur du rond-point de Villers-le-Bouillet, juste avant l’entrée d’autoroute menant à Liège. On ne connaît pas les circonstances de l’accident mais celui-ci n’aurait fait aucun blessé. On ignore également si le liquide contenu dans la remorque était de l’eau, d’un liquide toxique et s’il s’est répandu. Les pompiers, que nous avons contactés, n’ont pas non plus été appelés. La zone de police Meuse-Hesbaye n’a pas répondu à nos appels.