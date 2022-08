Ce dimanche après-midi, c’était la visite du château d’Oultremont, de sa ferme ainsi que de sa chapelle. En tout, ce sont 32 passionnés d’histoire et d’architecture qui s’y sont donné rendez-vous. Cette fois-ci, plus question pour Clément et Dominique d’en manquer encore une fois. " Dernièrement, nous en avons raté quelques-unes,regrette Dominique.Lors de cette saison-ci du Festival des visites guidées, nous avons bien l’intention de toutes les faire. Chez nous, il y a tant de belles choses à faire et à voir!"

En tout début de visite, les participants ont reçu la reproduction d’une ancienne tapisserie. Puis, tous ont écouté très attentivement les explications de Patricia, la guide. Une fois la visite terminée, tous étaient ravis de la manière dont cette visite s’est déroulée. Soulignant même la très bonne connaissance de la guide, notamment, du vocabulaire architectural.