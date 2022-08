Plus de 440 personnes au théâtre Mabotte

C’est la deuxième année que cette festivité est mise sur pied. " Elle l’est à l’attention des enfants et des familles qui ne partent pas en vacances",ajoute Christelle Delhaise. Dimanche, en fin d’après-midi, la dernière représentation a eu lieu à Fize-Fontaine. Et, c’est celle-là qui a le mieux marché. " Plus de 120 spectateurs."

De retour en 2023

La raison de ce succès? " La représentation de Fize est unique."Derrière les voix de toutes ses marionnettes, Raphaël Defays se produit, une fois par an sur le territoire de Villers-le-Bouillet, durant tout un week-end. Et pourquoi pas tout au long de deux ou plusieurs autres week-ends dès 2023? " Nous n’y avons pas encore bien réfléchi,avoue la secrétaire du Comité culturel local.Mais peut-être aussi que trop de week-ends consacrés aux marionnettes n’attireraient plus autant de monde?"En tout cas, une chose est d’ores et déjà certaine: l’année prochaine, le théâtre Mabotte sera de retour sur le territoire communal pour, au moins, un samedi et un dimanche.