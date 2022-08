Jeanne propose ses glaces artisanales au magasin de la ferme des Cotaies

Des saveurs classiques aux plus originales

Après avoir testé ses premières productions avec la collaboration gourmande de la fidèle clientèle durant les fêtes de fin d’année (bûches glacées), Jeanne a commencé à produire à plus grande échelle à partir du mois de mai dernier. Dans les comptoirs-frigos, à côté des traditionnels beurre, lait, crème fraîche, yaourts, fromages et autre maquée de la ferme des Cotaies, s’alignent désormais des glaces proposant une dizaine de saveurs.

"Cela va des classiques vanille, chocolat et fraise aux goûts un peu plus spéciaux comme la fleur de lait, la violette, les cookies et le caramel salé,détaille Jeanne.Cela fait un an que je fais des tests. Je travaille avec des produits frais comme les fraises de la ferme Delarbre à Hannêche. Les retours de la clientèle sont très positifs et m’encouragent à poursuivre. Et puis, on se rend compte que la glace est un bon produit d’appel pour nos autres ventes au magasin."

Jeanne ne vend pas seulement sa production à la ferme dans des bacs d’un litre ou d’un demi-litre. Désormais équipée d’un totem promotionnel, elle emmène progressivement son comptoir mobile sur les petits marchés de la région. Et notamment sur celui de Villers-le-Bouillet qui s’étend chaque premier jeudi du mois devant l’administration communale."D’ici fin août, j’ai encore six marchés à faire à l’agenda. Mon but est de partir tous les week-ends à partir de 2023."

019/56 72 85.