Un olivier planté en symbole de liberté

"Le Roi, la Loi, la Liberté" , dit l’hymne national. En ce 21juillet, à Villers-le-Bouillet, c’est la liberté qu’on a choisi de célébrer. Et pour la symboliser, un olivier a été planté devant la maison communale, L’arbre se veut aussi être un hommage au courage dont certains ont fait preuve durant la Seconde Guerre mondiale. Marie-Josée Heine, d’abord. Cette Villersoise a fêté ses 100ans le 2janvier dernier. De 1943 jusqu’à la Libération, elle a aidé à cacher deux femmes juives dans la maison de sa tante, à Vieux-Waleffe. Toutes deux se prénommaient Frida.L’une était allemande et son mari avait été déporté. "Elle avait d’ailleurs laissé sa fille dans une autre maison non loin de là et allait lui rendre visite en cachette tous les jours" , raconte Ida Grayet, une des filles de Marie-Josée. L’autre était polonaise. "Elles vivaient dans la cuisine.Et dans le village, seul deux voisins étaient au courant."