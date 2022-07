Une usine de substrats de champignons en vue

Terre d’éoliennes, Villers-le-Bouillet s’apprête à devenir aussi celle du substrat de champignons exotiques.Kesako? "C’est la base sur laquelle le champignon va pousser.Chaque légume a, en fait, besoin de son terreau spécifique. Habituellement, les substrats de champignons exotiques sont composés d’une base de bois, de céréales, d’eau et du mycélium qui, après quelques mois, aura totalement colonisé le substrat et sera alors prêt à faire fructifier son champignon.On est innovant en la matière car on remplace les céréales par des résidus organiques qu’on récupère dans des brasseries et des boulangeries industrielles" , explique Quentin Declerck, le responsable communication de l’entreprise bruxelloise Eclo.Elle a décidé de s’installer en 2023 dans le zoning villersois grâce à une levée de fonds de 4,7 millions d’euros à laquelle a notamment participé Noshaq (fonds liégeois d’investissement et développeur de projets).