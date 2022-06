Concours façades fleuries: les inscriptions sont attendues pour le 15 juillet

Avis aux amateurs des beaux parterres, balconnières et jardinières, le comité culturel de Villers-le-Bouillet lance son concours façades fleuries pour la troisième année consécutive dans le but d’embellir l’entité. "Cette année, on a déplacé la date limite d’inscription de deux semaines au 15 juillet, souligne Marie Vandeuren, la nouvelle présidente du comité culturel villersois. Les personnes intéressées peuvent faire la demande d’un bulletin d’inscription par mail au comité culturel ( comiteculturelvillerslebouillet@gmail.com ) ou le télécharger sur le site internet de la Commune."