Suite à d’importants ennuis de santé, Guy Bolly vivait à la maison de repos et de soins amaytoise, l’Estérel. C’est là qu’il est décédé. " Il aurait dû fêter ses 88 ans le 6 juillet", regrette son épouse Lucia.

Durant de très nombreuses années, tous deux se sont occupés des festivités organisées par les pensionnés socialistes de Villers-le-Bouillet, à la Maison du peuple locale, aujourd’hui renommée Maison des solidarités. " Guy était secrétaire communal honoraire de Warnant-Dreye et chef de division honoraire de Seraing", ajoute Lucia. Guy Bolly était le papa de trois garçons: Alain, Luc et Éric; et le grand-père de cinq petits-enfants. Ses funérailles ont lieu demain samedi.