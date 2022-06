Désertification bancaire: le PS de Huy-Waremme veut trouver des solutions

Sous l’impulsion du Marchinois Éric Lomba, député wallon, le PS de Huy-Waremme a décidé d’unir ses forces et ses atouts politiques pour mettre sur la table un dossier qu’on connaît bien, celui de la désertification bancaire. Les distributeurs de billets sont retirés à tour de bras et la problématique laisse nos communes dans le désarroi. "Dans le cadre du Printemps des Libertés, nous avons décidé d’organiser une conférence autour de la thématique des déserts bancaires, explique le Marchinois. Cette rencontre aura lieu ce samedi à 9h30 à la Maison des solidarités de Villers-le-Bouillet. L’objectif est de rencontrer des citoyens qui veulent nous faire leur retour d’expérience mais aussi l’occasion de discuter entre mandataires pour aller ensemble dans la même direction." Un panel d’intervenants sera ainsi présent afin d’ouvrir le débat et aborder les différentes dimensions liées à la problématique. "Nous avons mené cette organisation avec Christophe Lacroix car nous sommes tous les deux concernés par le sujet. Moi, de part mon statut au sein de la commission des pouvoirs locaux du parlement wallon et le bourgmestre de Wanze avec sa casquette de député fédéral."