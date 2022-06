De la mort-aux-rats tue cinq poussins

Quarante et un ans maintenant qu’Annick et Franco Ioan-Pire ont acheté leur maison à Villers-le-Bouillet, rue Fays précisément. Aujourd’hui, tous deux sont de jeunes pensionnés. " Mon mari Franco est un ancien boucher", précise Annick. " Il a toujours bien aimé être entouré d’animaux." Aujourd’hui, le couple possède des poules, un coq et cinq poussins. " Lorsque nous partons en vacances, c’est notre voisin d’en face qui s’occupe d’eux." De plus en plus, cette rue Fays est peuplée d’habitants qui, auparavant, vivaient en ville. Hier matin, aux environs de 8h30, Franco et Annick ont constaté la mort de leurs 5 poussins. " Dans notre prairie, nous avons retrouvé de la mort-aux-rats." Des grains de mort-aux-rats qui font peur à Franco et Annick. " Oui, car nous accueillons aussi notre petit-fils de 7 ans chez nous. Quelques fois, lui et ses amis jouent dans cette prairie."