Une parcelle de chanvre dédiée au textile à Villers-le-Bouillet

À Warnant, on cultive donc, depuis 2020, deux variétés (une polonaise et une française) de chanvre, dites "fibres longues", idéales pour le textile. Sans engrais et sans pesticide. Par volonté mais aussi parce que "ce n’est tout simplement pas nécessaire pour cette plante" , précise Valentine Donck, de Valbiom.

Par contre, il s’agit d’une culture "risquée", qui peut souffrir d’une trop grande humidité ou d’un temps trop sec à l’implantation. "Je m’attendais à une plante plus facile à cultiver que le lin mais non" , confirme, en souriant malgré tout, Gilles Marchandisse, teilleur local (lire ci-dessous). Le chanvre semble cependant bien résister aux différents aléas climatiques.

Produire un fil 100% chanvre en Belgique

L’objectif final, c’est d’obtenir un fil 100% chanvre, ce qui constituerait une première en Belgique. Du côté de Villers, les graines ont été semées le 12mai, la récolte devrait se faire fin juillet-début août. Tout dépendra aussi, puisqu’il n’existe pas de machine dédicacée à la récolte du chanvre, de l’état d’avancement du prototype qui a été imaginé pour cette étape par la société Hyler.

En attendant, depuis deux ans et les premiers semis et comme on ne peut compter que sur une récolte par an, Valbiom avance. "On développe, on fait des essais, on lance le mouvement pour amorcer une future activité , résume Valentine Donck. On liste les besoins des filateurs, des tisserands, des designers en faisant faire des échantillons" , de mélange avec du lin et/ou de la laine, aussi. Pour tester les propriétés et les réactions de cette "nouvelle" fibre textile, apparemment promise à un bel avenir. C’est que le chanvre est reconnu comme solide et durable, absorbeur d’humidité, régulateur de chaleur et de plus en plus souple et agréable à porter à l’usage. Et ce n’est pas Véronique Bastien, qui a lancé une collection de blouses de sport en chanvre (lire ci-dessous), qui dira le contraire. "Mes clients me disent souvent qu’une fois qu’on en a porté, on n’a plus envie de reporter du synthétique qui donne l’impression d’être emballé dans du plastique."

On portera donc peut-être bientôt des vêtements « made in Villers-le-Bouillet »…